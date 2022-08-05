Относительно выезда из Украины снятых с воинского учета мужчин решение будут принимать пограничники на основании всех документов, фактов и обстоятельств.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

По данным ведомства, выезжать из страны разрешено мужчинам, которые сняты с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

В то же время, запись о снятии с учета не позволяет выезжать за границу.

"Мужчины, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета" - данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а поэтому рекомендуем обратиться к ТЦК и СП", - заявили пограничники.

Кроме того, ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу, отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее пограничники объяснили, могут ли выезжать за границу ограниченно пригодные к военной службе мужчины.

Также мы сообщали, что украинцы собрали подписи под новой петицией о снятии запрета на выезд мужчин призывного возраста.