Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов заявил об очередном обстреле в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и промышленной зоны.

В своем тг-канале он призвал местных жителей не выходить на улицу без особой нужды.

"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории, снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд", - сообщат мэр.

Одновременно и назначенные РФ "власти" оккупированной территории Запорожской области обвиняют Украину в обстреле Энергодара и атомной станции.

Ранее ГУР Минобороны Украины обвинило россиян в том, что они обстреливают Запорожскую АЭС из соседнего села Водяное. Один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

Местные телеграм-каналы публикуют видео, как люди массово покидают Энергодар и другие близлежащие города на фоне постоянных обстрелов района около АЭС.

"Страна" также сообщала, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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