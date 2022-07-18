В понедельник, 18 июля, в Херсонской области сообщают о взрывах в районе захваченной Каховской ГЭС.

Об этом пишут местные паблики, публикуя фото и видео мощного пожара.

Пока неизвестно, куда именно попали снаряды.

Напомним, что сегодня в Новой Каховке уже были нанесены удары по складам с боеприпасами. Сообщается, что успешно отработал HIMARS.

Также на дня ВСУ ударили по двум пунктам управления войск РФ в Новой Каховке. Командование "Юг" рассказало о потерях врага.

Также командование "Юг" говорит, что украинская армия уверенно продвигается на Херсонском направлении.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.