Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о ситуации в местах боев по состоянию на 18:00 15 августа. Противник пытался прорвать оборону наших войск у Казачьей Лопани, но был отброшен.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усиливают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Ориентировочно это продлится до 20 августа. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики.

На Северском направлении с целью демонстрации своего присутствия и сковывания подразделений ВСУ враг обстрелял из ствольной артиллерии Басовку, Могрицу, Голышевское и Будки Сумской области.

На Харьковском направлении противник с целью недопущения перехода ВСУ в наступление продолжает уничтожать военные и гражданские объекты из всех имеющихся средств огневого поражения. Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии делает это в Слобожанском, Пятихатках, Ртищевке, Одноробовке, Сосновке, Слатино, Светличном, Шевеловке, Новом, Дементиевке, Питомнике, Русской Лозовой, Русских Тишках, Коробках. Оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки. Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. ВСУ жестко встретили захватчиков и отбросили назад.

На Славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушевахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое - Мазановка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника у Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Константиновку, Бахмут, Веселую Долину, Васюковку, Бахмутское, Соледар, Шумы, Северное, Белогоровку, Яковлевку, Федоровку, Зайцево и Вершину, пытаясь создать благоприятные условия для дальнейшего наступления. Нанес авиаудары вблизи Соледара и Яковловки. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении Вершины. Понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки, Песков, Опросного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и РСЗО населенные пункты по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного. Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны, чтобы помешать перегруппировке украинских подразделений и их контрнаступлению. Враг нанес авиационные удары недалеко от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на разведке, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко