В понедельник, 15 августа, в Украине идет уже 173-й день войны с Россией.

В последние дни активизировались бои в Харьковской области. Продолжаются попытки РФ наступать на Бахмут, Славянск. Тяжелая ситуация в районе Авдеевки и Песок.

Продолжаются обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который связывает берега Днепра под Херсоном.

Подробнее об этом, а также о проблемах с оружием читайте в итогах за 14 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

15 августа

07:23 Ключевое из утренней сводки Генштаба:

1. Новая попытка наступления на Долину к северу от Славянска, ВСУ ее отбили.

2. Под Бахмутом противник атаковал в направлении Соледара и Кодемы, безуспешно, пишет Генштаб.

3. Бои в районе Песок и Первомайского, где россияне пытались улучшить тактическое положение. Успеха не имели.

4. Новое наступление на Павловку под Угледаром. Генштаб сообщает, что противник отброшен (российские паблики вчера вечером заявляли о "прорыве обороны Украины" в районе Угледара).

07:10 Ночью обстреляли Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

06.50 Папа Римский заявил, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире. Он призвал к немедленной помощи Сомали.

Об этом пишет Reuters.

06.30 В городе Лозовая Харьковской области ожидают наплыва переселенцев с началом отопительного сезона. Об этом сообщили в горсовете.

В Лозовской громаде официально зарегистрировано более 8 тысяч внутренне перемещенных лиц. По прогнозам осенью их будет больше ведь, поскольку во многих населенных пунктах области, а также соседних регионах повреждена критическая инфраструктура.

06.12 Еще шесть судов получили разрешение на проход через гуманитарный коридор по Черному морю в рамках зернового соглашения. Об этом сообщает "Голос Америки".

06.00 Утром военные РФ обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь", – написал Евтушенко в своем Теlegram-канале около 4 утра.

01.30 В Стамбул прибыло прибыло первое судно с украинской пшеницей, вышедшее из порта Черноморск в рамках соглашения по вывозу зерна. Об этом сообщил телеканал TRT World.

На борту сухогруза "Sormovskiy" под флагом Берлина примерно 3 тысячи тонн пшеницы.