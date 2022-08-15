Россияне пытаются окружить украинскую армию в районе Северска (восток Донецкой области).

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

По его словам, пополняется группировка, стоящая напротив Северска с востока, а также, по некоторым данным, пришла в движение группировка в районе Ямполя (к северо-западу от Северска), которая хочет переправиться через Северский Донец и зайти с тыла.

Также Арестович сообщил, что войска РФ продолжают делать попытки наступления севернее и южнее Бахмута, но получают отпор.

То же, по его словам, и в районе Кодемы, хотя незначительное продвижение россиян там есть.

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