В июне в районе Золотого ВСУ угрожало окружение, но украинские подразделения вышли из ситуации с минимальными потерями. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграме.

"По словам командира первого механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Сергея Мазорчука, из его подразделения вышли 350 бойцов, из других – около полутора тысячи. При выходе в его батальоне погибли только 3 военнослужащих, 5 получили ранения. Трагедии удалось избежать", – написал Гайдай.

По его словам, во время отхода из района Золотого – Горского россияне с обеих сторон окружали украинских военных.

"Позиции были под постоянным прицелом большого количества артиллерии россиян. Также довольно часто они использовали авиацию. Когда россияне взяли Новотошковское, ВСУ были вынуждены перегруппироваться и развернуться левее. Если до этого наши военные удерживали пять километров, то после маневра пришлось около десяти", - отметил председатель Луганской ОВА.

Далее, по словам Гайдая, россияне захватили Светличное, Нижнее и вышли к Тошковке. В начале июня уже и Попасная, которую ВСУ мужественно обороняли больше трех месяцев, оказалась под контролем врага.

После Попасной россияне захватили Камышеваху и Врубовку. Таким образом, 19 июня, когда произошел прорыв в Тошковке, стало понятно, что нужно покидать Золотое из-за угрозы кольца. Иначе тогда мог случиться еще один Иловайск или Дебальцево. 20 июня уже было распоряжение отходить через Горское.

"В Тошковке есть террикон, где россияне тогда заняли круговую оборону и фактически перегородили центральную трассу, по которой украинским бойцам подвозили помощь. Оставалась только полевая дорога протяженностью десять километров. Украинские бойцы пытались ехать через Новоивановку, где оставалась подконтрольной часть дороги. Тогда же хотели эвакуировать наших раненых. Ехали на двух машинах и попали под артиллерийский обстрел. Одна машина сгорела. К счастью, все остались живы. После этого начали планировать для выхода другую дорогу", - рассказал Гайдай.

По словам Гайдая, из Золотого-Горского выходили ночью в несколько этапов, в период с 20:00 21 июня. Пехота ехала на автомобилях "Пикап" несколько километров, а дальше шли пешком в Лисичанск ориентировочно 17-20 километров. Группы насчитывали не больше сорока человек.

"В 03:20, когда стало светать, на позициях еще осталась техника и 70 военных. Это была последняя группа – пехота выходила на броне. Всех на технике не вывозили, потому что колонну обычно обстреливает артиллерия. Технику также выводили двумя колоннами. Совершили маневр, который минимизировал влияние вражеской артиллерии по колонне", - объяснил председатель ОВА.

Также он отметил, что между Волчеяровкой и Лоскутовкой снова попали почти в окружение. У ВСУ был на позиции танк в качестве огневой засады. Он успел подбить три танка и один БТР противника – благодаря этому удалось выйти.

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