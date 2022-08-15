В "ДНР" начался "суд" над пятью иностранцами, воевавшими в рядах ВСУ.

Российские Телеграм-каналы публикуют видео, на котором гражданин Швеции Матиас Густавссон, житель Хорватии Векослав Пребег, а также граждане Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили сидят на скамье подсудимых за решеткой.

Сообщается, что троим из них - шведу Густавссону, хорвату Пребеге и британцу Хардингу - грозит смертная казнь.

Ранее "Страна" писала, что в начале июля двух украинских военных из полка "Азов" в "ДНР" приговорили к смертной казни. Высшая мера наказания ждет Константина Никитенко (позывной "Фокс"), а также еще одного "азовца" с позывным "Фрост".

А за месяц до этого, в июне, "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко