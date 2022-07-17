Британские журналисты сообщили о еще одном британце, попавшем в российский плен. Это Джон Хардинг, парамедик, служивший в батальоне "Азов" с 2018. В плен он попал в мае этого года в Мариуполе.

О пленении Хардинга стало известно после того, как в России было опубликовано видео с ним.

На нем Хардинг давал интервью российской телеведущей и призывал премьера Бориса Джонсона помочь ему, потому что ему грозит смертная казнь. Родственники пленного подтвердили его личность и сообщили, что с ними держат связь представители МИД Великобритании.

По данным ВВС, в настоящий момент Хардинг находится на территории, контролируемой "ДНР".

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин анонсировал расстрел "приговоренных" в "ДНР" к смертной казни британцев, если их "апелляцию" отклонят.

Тем временем в Интернациональном легионе подтвердили смерть британца из плена "ДНР", а Лондон требует разъяснений.