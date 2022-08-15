Заседание Ставки, создание совета по Крыму и ситуация на Запорожской АЭС. Видео Зеленского 15 августа
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 16 августа.
Главное из заявлений Зеленского:
- Сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Главный пункт: детальный анализ военно-стратегической обстановки. Докладывали главы ГУР и СВР, а также командующий Силами специальных операций. Рассмотрели обеспечение ВСУ боеприпасами и выполнение предыдущих решений.
- Как заявляет Зеленский, Россия "не прекращает провокационные обстрелы Запорожской АЭС", а также, прикрываясь станцией, обстреливает соседние города и держит на ней большое количество техники и боеприпасов. Таким образом, РФ игнорирует требование 42 стран передать ЗАЭС Украине. Любой инцидент на АЭС может стать ударом по ЕС или Турции. Нужны санкции, чтобы заставить Россию уйти с ЗАЭС без всяких условий.
- Говорил с президентом Нигера. Это первый контакт на таком уровне.
- Провел совещание по подготовке Крымской платформы и создал консультативный совет по Крыму.
- По словам президента, на фронтах без перемен: на востоке ВСУ держат оборону, на юге давят на противника.
Ранее мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу условия безопасной работы Запорожской АЭС и трагедию в Еленовке.
Также "Страна" сообщала, что, по словам Алексея Арестовича, россияне пытаются окружить украинские войска под Северском.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.