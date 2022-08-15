Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, стороны также обсуждали вопросы функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении обстрела СИЗО в Еленовке Донецкой области, где погибли 53 украинских военнопленных, и инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.

Между тем на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Россия не дает доступа к точной информации об украинских военнопленных, погибших в колонии в Еленовке Донецкой области.

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Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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