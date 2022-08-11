Россия не дает доступа к точной информации об украинских военнопленных, погибших в колонии в Еленовке Донецкой области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.

"На сегодняшний день нет точной информации, кто именно и в каком количестве погиб в Еленовке. Поскольку Российская Федерация не дает доступа к этой информации, несмотря на обращения Украины к международным организациям, которые могли бы в этой ситуации помочь. То есть процесс установления продолжается", – подчеркнула Маляр.

Ранее американский телеканал CNN провел расследование гибели 53 украинских пленных в Еленовке и по его результатам утверждает о несостоятельности российской версии произошедшего, согласно которой удар нанесли ВСУ из РСЗО HIMARS. Эксперты склоняются к выводу, что причиной гибели людей стал пожар, причем настолько внезапный, что заключенные даже не успели вылезти из кроватей.

А до появления расследования украинский генпрокурор Андрей Костин заявлял, что причиной взрыва в Еленовской колонии стало термобарическое оружие.