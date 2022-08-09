Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с журналистами из Никарагуа и КНДР приехали в СИЗО Еленовки, где погибли 53 украинских пленных.

Об этом Слуцкий написал у себя в Telegram.

"Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе выжившими после ракетной атаки пленными", - написал он.

Слуцкий назвал приглашенных людей "международными экспертами". Известно, что среди них были журналисты и аналитики из Никарагуа и КНДР. Он также сказал, что были представители Италии, Германии, Сербии.

Помимо прочего, на развалинах колонии в Еленовке побывал и американский актер с российским гражданством Стивен Сигал, который ранее вступил в партию "Справедливая Россия" и потребовал признать "ЛДНР". Его фото опубликовал Телеграм-канал "СоловьёвLive".

Как писала "Страна", 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. В "ДНР" заявили, что в результате удара по колонии в Еленовке погибли 53 человека.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" ​​по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

ВСУ, Минобороны, СБУ и омбудсмен Украины требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.

Минобороны РФ заявило, что пригласило экспертов ООН и МККК в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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