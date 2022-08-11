Американский телеканал CNN провел расследование гибели украинских 53 пленных в Еленовке и утверждает о несостоятельности российской версии произошедшего, что это был удар ВСУ из HIMARS.

Журналисты провели анализ видео и фотографий из колонии, изучили спутниковые снимки и получили заключения военных экспертов и экспертов-криминалистов.

В частности, характер повреждений здания изолятора исключает удар из HIMARS, т.к. стены здания и большая часть крыши остались целы.

К тому же ни на одном снимке не видно ни воронок от орудийного удара, ни осколочных повреждений что просто невозможно при обстреле из РСЗО.

Эксперты склоняются к выводу, что причиной гибели людей стал пожар, причем настолько внезапный, что заключенные даже не успели вылезти из кроватей.

К тому же изолятор находится в 15 километрах от линии фронта, и ВСУ для таких расстояний не применяет HIMARS, имея другие, менее дальнобойные, системы.

При этом канал отмечает, что установить точные причины случившегося трудно, так как нет доступа к месту независимых экспертов.

Говоря о причинах случившегося, источники называют обмен пленными, который должен был состояться, и то, что незадолго до удара в один из бараков Еленовки перевели нескольких бойцов "Азова", которых "власти ДНР" считали наиболее опасными и склонными к бунту.

Ранее украинский генпрокурор Андрей Костин заявлял, что причиной взрыва в еленовской колонии стало термобарическое оружие.

А разведка утверждает, что теракт был спецоперацией против поставок Украине вооружения.

Тем временем ООН запускает миссию по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.