Украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы троих военнослужащих "ДНР" по делам о госизмене и участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает Телеграм-канал СБУ.

По данным спецслужбы, все трое входили в состав "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР" и попали в украинский плен в конце марта в ходе боев на территории Сумской области.

По данным следствия, 24 февраля указанные лица, несмотря на то, что не имели военной профессии, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему.

В начале марта под руководством военнослужащих из России они прошли краткосрочное военное обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Установлено, что оккупанты задействовали мужчин для:

обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях;

осуществление контрольно-пропускных и охранных функций на блок-постах и ​​позициях врага.

Собранная следователями СБУ доказательная база позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Ранее мы также писали, что восемь военных из "ДНР", взятых в плен в Сумской и Харьковской областях Украины, получили 15-летние сроки заключения. Их осудили по двум статьям - госизмена (115) и создание незаконных военизированных формирований (260).

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