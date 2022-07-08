Восемь военных из "ДНР", взятых в плен в Сумской и Харьковской областях Украины, получили 15-летние сроки заключения.

Об этом сообщили в СБУ.

Их осудили по двум статьям - госизмена (115) и создание незаконных военизированных формирований (260).

Как сообщается, среди осужденных житель Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день войны, был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском Белгороде.

В начале марта его военное подразделение переправили в Харьковскую область, где в конце месяца его схватили в плен бойцы ВСУ во время освобождения села Ольховка Харьковской области.

Тогда же было ликвидировано около 70 захватчиков и захвачено немало пленных, среди которых был и "доброволец" из Донецка.

Остальные семеро осужденных сдались в плен на Сумщине, где воевали в составе "незаконного вооруженного формирования и России". Они занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков.

Под руководством российских командиров они:

осуществляли охрану оккупированных населенных пунктов;

занимались оборудованием блокпостов и осуществляли боевое дежурство на них, проводя осмотр транспорта и людей;

вели наблюдение за воздушным пространством.

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