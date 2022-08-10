В т.н. "ДНР" заявили, что "трибунал" над украинскими военнопленными произойдет в Мариуполе до конца лета.

Об этом журналистам заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, "трибунал" пройдет с приглашением "различных международных деятелей".

Ранее появились сообщения, что в оккупированном Мариуполе готовят "трибунал" над пленными военнослужащими Украины. Для этого на сцене камерной филармонии собирают тюремные клетки, диаметр арматуры – 20 миллиметров. Сообщалось, что "суд" запланирован на сентябрь.

"Глава ДНР" Денис Пушилин ранее подтвердил, что в оккупированном Мариуполе хотят провести "трибунал" над пленными бойцами "Азовстали".

Также сообщалось, что в состав т.н "международного трибунала" над украинскими пленными в "ДНР" войдут Сирия и "ЛНР".

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