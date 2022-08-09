Минцифры Украины призвало компанию Meta разблокировать страницы "Азова" в Фейсбуке и Инстаграме
Минцифры обратилось в компанию Meta с просьбами разблокировать страницы в соцсетях Фейсбук и Инстаграм, связанные с полком "Азов".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.
"Страницы украинских защитников не должны блокироваться. Ждем оперативной реакции команды Meta", – написал чиновник.
До войны соцсети компании Meta регулярно блокировали страницы, связанные с политическим крылом "Азова" "Нацкорпусом" за ультраправую пропаганду. "Страна" подробно писала об истории этих блокировок.
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