В официальном Twitter посольства России в Великобритании после трагедии в Еленовке появился пост с видео, в котором, как сообщается, жители Мариуполя призывают подвергнуть смерти бойцов батальона "Азов".

Один из людей, названный очевидцем битвы за Мариуполь говорит, что "азовцы" - "не бойцы, не настоящие солдаты", и потому "заслуживают не расстрела, а повешения".

Скриншот: Twitter/Russian Embassy, UK

На эту публикацию отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешения просто так - могут только дикари и террористы. РФ - государство-спонсор терроризма. Какие еще нужны доказательства?", - написал он в своем Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/Андрій Єрмак

Напомним, Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где находятся украинские военнопленные. После этого в "ДНР" заявили о 53 погибших. При этом работники колонии и оккупационные войска не погибли и не были раненыж

После этого создатель "Азова" Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству в Еленовке. Кроме того, в Офисе президента удар по колонии назвали "людоедской провокацией" России.