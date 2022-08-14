Европейский Союз и 42 страны отдельно опубликовали заявление, в котором призывают Россию немедленно вывести войска с территории Запорожской АЭС и из Украины.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и весь другой неуполномоченный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли восстановить свои суверенные обязанности в рамках международно признанных границ Украины и законный оперативный персонал мог выполнять свои обязанности без внешнего вмешательства, угроз и неприемлемо тяжелых условий труда", - говорится в заявлении.

42 страны, подписавшие заявление, в основном европейские. Кроме них, в списке - Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и США.

Напомним, в "Энергоатоме" заявили, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

По данным "Энергоатома", серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

Ранее мы писали, что сегодня, 14 августа, под обстрел попали захваченный Энергодар и первый блок Запорожской АЭС.

Тем временем назначенные Россией "власти" Запорожской области грозят консервацией Запорожской АЭС из-за обстрелов. В данный момент нагрузки на Запорожской АЭС снижены до минимума.