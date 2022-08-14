"Энергоатом" опроверг сообщение местной "администрации" ЗАЭС о том, что станция работает в штатном режиме. Украинский персонал станции заявил, что АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом говорится в телеграм-канале компании "Энергоатом".

Кроме этого, в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

По данным "Энергоатома", серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга, пишет "Энергоатом".

Напомним, что в обстрелах территории станции, которая сейчас контролируется россиянам, Украина и РФ обвиняют друг друга.

Главное разведывательное управление Украины сообщило, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС из соседнего села Водяное.

Как сообщал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, вчерашний обстрел в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и промышленной зоны стал очередной провокацией со стороны оккупантов.

Несмотря на постоянные обстрелы, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.