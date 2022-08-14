"Администрация" оккупированных районов Запорожской области заявляет, что после вчерашних обстрелов Запорожская АЭС не пострадала и работает в штатном режиме.

При этом украинская и российская стороны в течение нескольких дней обвиняют в обстреле ЗАЭС друг друга.

Посол т.н. "ЛНР" в России Родион Мирошник заявил, что украинские силы произвели 9 выстрелов неустановленным боеприпасом по АЭС с неустановленных позиций.

В то же время Американский институт изучения войны в свежей сводке пишет, что на кадрах с геолокацией, опубликованных в Twitter и Telegram 13 августа, видно, что российская 203-мм артиллерийская система "Пион" действует примерно в 11 км от Запорожской АЭС.

Главное разведывательное управление Украины (ГУР) сообщило, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС из соседнего села Водяное. Один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

Как сообщал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, вчерашний обстрел в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и промышленной зоны стал очередной провокацией со стороны оккупантов.

Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд. Местных жителей просят не выходить на улицу без особой нужды.

Местные телеграм-каналы публиковали видео, как люди массово покидают Энергодар и другие близлежащие города на фоне постоянных обстрелов района около АЭС.

"Страна" также сообщала, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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