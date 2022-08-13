Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение. В немо он рассказал о наращивании экспорта украинской зерновой продукции, ситуации на Донбассе и о провокациях российских войск на Запорожской АЭС.

"Сегодня хочу обратиться, прежде всего, к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья и всех других наших городов и общин Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС. Если кто-то там в России думает, что им это может что-то дать, то они ошибаются. Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору… Абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто помогает им в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет. А каждый российский военный, или стреляющий по станции, или стреляющий, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - заявил Зеленский.

Не обошел вниманием президент Украины и ситуацию на фронте - в частности, на Донбассе.

"Самыми горячими точками являются Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. На Харьковщине попытки оккупантов наступать проваливаются. Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что из украинских портов с момента начала действия зерновой сделки вышло уже 16 судов. На борту этих судов вывезено более полумиллиона тонн агропродукции.

Владимир Зеленский сообщил, что за неполных две недели через украинские порты удалось экспортировать столько же зерна, сколько автотранспортом за весь июль.

Ранее мы писали, что продолжающиеся обстрелы и, как следствие, повреждения Каховской ГЭС могут отразиться на работе Запорожской АЭС и чреваты риском радиационной катастрофы.

Также "Страна" сообщала, что в порту "Южный" пришвартовалось судно Brave Commander под флагом Ливана, которое повезет 23 тонны украинского зерна в Эфиопию. Это будет первая партия зерна с начала работы зернового коридора, которая отправится в Африку.