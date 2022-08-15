По состоянию на 15 августа на Запорожской АЭС в следствии обстрелов сохраняется риск утечки радиации и пожара.



Об этом сообщает государственное предприятие "Энергоатом" на своем официальном Telegram-канале.



"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РЗСО начиная с прошлой недели спровоцировали серьезный риск для безопасного функционирования станции", - пишут в "Энергоатоме".

Известно, что на одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита. На данный момент один из трех работающих энергоблоков отключен.

Также, по данным "Энергоатома", во время обстрелов была серьезно повреждена азотно-кислородная станцию, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", - говорится в сообщении предприятия.



В то же время, в "Энергоатоме" уверяют, что на данный момент Запорожская АЭС продолжает свою работу и производство электроэнергии для нужд отечественной энергосистемы.





Отметим, что сегодня около 16:15 в Энергодаре прозвучали взрывы. Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале



"Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!" - обратился Орлов к горожанам.





Напомним, ранее мы писали, что под обстрел попали захваченный Энергодар и первый блок Запорожской АЭС.

Также "Страна" рассказывала, как "администрация" оккупированных районов Запорожской области заявила, что ЗАЭС не пострадала после обстрелов 13 августа и работает в штатном режиме.



Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко