Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на польском языке в честь Дня вооруженных сил Республики Польша. Ранее с таким же обращением выступил главком Валерий Залужный.

"Для лидера любой страны будет честью обратиться к польскому народу именно так. И я горжусь тому, что такое обращение звучит наиболее обосновано именно от Украинского государства. Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков – вопросу о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед", - заявил Зеленский на беглом польском языке.

Напомним, что в июле президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не будут мстить за Волынскую резню и призвал Киев признать ответственность за нее.

После этого Верховная Рада приняла президентский законопроект об особом статусе поляков в Украине. Теперь поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия Закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины. В частности, поляки будут иметь те же права на трудоустройство и образование, что и украинцы.

А в Польше рекомендовали говорить "в Украине" вместо "на Украине".