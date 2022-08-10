Польша угрожает сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за отказа в средствах. Об этом пишет британская The Guardian.

"Если исполнительная власть ЕС попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала" и ответить "око за око", - цитирует издание слова генерального секретаря правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Кшиштофа Соболевского.

По его словам, если Еврокомиссия не выделит 35 млрд евро на борьбу с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на все инициативы Евросоюза и создаст альянс для увольнения с поста главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров.

Напомним, Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день за то, что в октябре 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил приоритет конституционных норм страны над законодательством ЕС.

Однако в Польше отказываются платить миллионный штраф, наложенный Судом ЕС из-за судебной реформы, власти пригрозили ветировать европейские решения и не платить взносы в бюджет Евросоюза. После этого Еврокомиссия решила не выделять Польше обещанные ранее 35 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии.

Как писала "Страна", помимо прочего Польша просила ЕС оплатить логистические расходы, чтобы экспортировать украинское зерно в Европу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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