Польша предупреждает, что направит пушки против Евросоюза в споре о верховенстве права.

Статью с таким заголовком опубликовала газета Politico.

В ней сообщается, что фактический лидер Польши Ярослав Качиньский обещает не предпринимать никаких шагов для удовлетворения требований Еврокомиссии о верховенстве закона, чтобы разблокировать 35 миллиардов евро в виде грантов и займов из программы ЕС по борьбе с пандемией.

"Поскольку Еврокомиссия не выполняет свои обязательства перед Польшей в этой области, у нас нет причин выполнять свои обязательства перед Евросоюзом", - сказал Качиньский.

Ранее Еврокомиссия потребовала, чтобы Польша выполнила ряд требований по отмене изменений в судебной системе, которые рассматривались как установление политического контроля над судьями в нарушение демократических стандартов ЕС.

Но Качиньский рассматривает этот вопрос как часть более широкого заговора, направленного на подрыв Польши, и обвиняет Комиссию в попытке "сломать Польшу и заставить ее полностью подчиниться Германии".

И его поддерживает правящая партия.

"Если Еврокомиссия попытается прижать нас к стене, у нас не будет иного выбора, кроме как вытащить все пушки из нашего арсенала и открыть огонь", - предупредил генеральный секретарь "ПиС" Кшиштоф Соболевский.

Напомним, в Евросоюзе обрезали финансирование Венгрии и Польши, увязав экономику и идеологию. Конфликт из-за финансов между центром и "новой Европой" тянется уже несколько лет.

Также "Страна" подробно рассказывала, к чему может привести нарастающий конфликт Польши с Западом.