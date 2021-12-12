Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу (ЕС) и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона.

Об этом сообщает издание "Financial Times" со ссылкой на интервью министра юстиции Польши в воскресенье, 12 декабря.

"Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии", - заявил министр.

"Если этот спор наберет новые обороты, я потребую, чтобы Польша приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что Евросоюз незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся", - добавил Зебро.

По словам министра, Европейская комиссия ставит невозможные условия, потому что ее реальная цель - не добиться предполагаемого верховенства закона, а сменить правительство в Польше.

Ранее "Страна" сообщала, к чему приведет нарастающий конфликт ЕС с Варшавой и Будапештом, а также о том, что Венгрия и Польша заблокировали план спасения экономики Евросоюза на 1,8 трлн евро.