На заседании 28 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7550 об особых гарантиях для граждан Польши. "За" проголосовали 283 народных депутата.

Подробно о голосовании по фракциям пишет народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале:

Слуга народа - 197

ЕС - 19

Батькивщина – 6

Платформа за жизнь и мир- 12

За будущее – 7

Голос - 8

Доверие – 14

Восстановление Украины – 9

Внефракционные - 11

Теперь поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия Закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины. В частности, поляки будут иметь те же права на трудоустройство и образование, что и украинцы.

Теперь документ отправится на подпись президенту.

Согласно документу, граждане Польши во время их пребывания в Украине получат право на следующие льготы:

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

государственную регистрацию как налогоплательщика и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности;

ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств госбюджета;

социальные выплаты согласно законодательству Украины;

получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины данный законопроект, которым гражданам Польши будет предоставлен особый статус в Украине.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей.

Также мы рассказывали, что Польша сделала бесплатной медицинскую помощь для украинцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.