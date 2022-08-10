В городе Мальборк на севере Польши по указанию местного Института нацпамяти снесли памятник Красной армии СССР, возведенный в 1945 году.



Об сообщает издание Nasze Miasto.

За снос высказались сами жители Мальборка после вторжения России в Украину. Однако, процесс демонтажа приостановило то, что памятник был внесен в воеводский реестр, поэтому мог быть убран только по решению властей воеводства.

После урегулирования вопроса Институт национальной памяти выбрал подрядчика для сноса, который за нескольких часов снес монумент. Были ликвидированы и уничтожены все элементы советской символики.



Замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда заявил, что "это конец декоммунизации Мальборка".

"В 1989 году этот процесс был естественным, но этот памятник стал свидетельством того, что он так и не был завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места символам российского или советского империализма", - заявил он.



Недавно мы рассказывали, что В Финляндии снесли советский памятник "Мир во всем мире". Его подарил СССР в 1990-м году после падения Берлинской стены.



Напомним, ранее мы писали о том, как власти Эстонии объявили о желании убрать в стране все советские памятники.

Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил снос памятника Екатерине II в Одессе и его замену.





