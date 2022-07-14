В Полтаве повредили памятник Петру I, установленный недалеко от центра города. Элементы сооружения облили красной краской, нанесли царапины, оставили надпись "оккупант".

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

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Этот памятник раскрашивают не впервые. Двухгорлового орла на этом памятнике разрисовывали сине-желтыми цветами в 2014 и 2017 годах. В том же 2017 году краской обливали памятник Петру I на территории музея "Поле Полтавской битвы".

Памятник на месте отдыха Петра I в Полтаве установлен в 1849 году. Его построили на месте дома казака Магденко, у которого жил комендант крепости Алексей Келин. На другой день после Полтавской битвы там останавливался Петр I.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве намерены демонтировать или перенести 32 памятника деятелям советских времен. Большую долю списка составляют памятники Ленину - их в Киеве до сих пор уцелело 11 штук. Кроме того, дважды в списке упоминается глава ЧК Феликс Дзержинский и писатель Николай Островский.

Также мы рассказывали, что в Переяславе Киевской области снесли монумент, посвященный 300-летию воссоединения Украины и России.