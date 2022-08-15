Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил коллег из Польши с праздником Войска Польского, записав видеообращение на польском языке.



Поздравление Главком опубликовал на своей странице Facebook .



Залужный начал свой пост с пояснения, что сегодня, 15 августа, в Польше отмечают День Вооруженных Сил - праздник Войска Польского.



"В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в той войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу", - сказал Залужный.

Главком ВСУ также выразил искреннюю благодарность польскому народу за помощь и поддержку.



"Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим!" - заявил он.



Ранее мы писали, что Залужный попросил Министерство обороны разрешить выезд студентов за границу.



Также "Страна" рассказывала, как Главком ВСУ созвонился с главой штабов США и призвал помочь Украине с "усилением артиллерийского огня".



Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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