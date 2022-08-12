В соцсетях распространяется видео с подборкой моментов проявлений "природной скромности" советника главы Офиса президента Алексея Арестовича из его последнего интервью Дмитрию Гордону.

"Я в некотором образе специалист по агентам, всю жизнь в этой истории... Я вам скажу, что я видел, как начиналось 5 войн. Я специализировался на Ближнем Востоке... Я ему помогал с врачами, я просто знаю эту систему. У меня медицинская семья", - не переставал нахваливать себя он.

По словам Арестовича, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он знает с училища, а по рейтингам тот всё равно уступает. Во всех рейтингах, которые видел Арестович, он занимает второе метро после Зеленского.

"Выглядят так: президент, потом я, потом Залужный", - ранжирует он каждого по популярности.

Также Арестович признается, что с детства знал, что станет популярным. "У меня природный врожденный интерес к человеку. 17 лет театра, 28 лет в армии, в психологии 30 лет", - говорит о себе Арестович в нарезках из разговора.

Завершается видео его "подвигами" в Британии, где он в возрасте 22 лет работал разведчиком.

Ранее Арестович вступился за главу Офиса президента Андрея Ермака, которого конгрессвумен Спартц обвинила в установлении диктатуры и работе на РФ.

"Агента такого уровня никогда не было", - прокомментировал советник Ермака обвинениях в адрес своего шефа.

Как писала "Страна", в первые дни войны Арестович уговаривал президента Украины Владимира Зеленского эвакуироваться из Киева. "Докладывает охрана, что пути отрезаны, мы физически выйти не можем уже из Киева. Но есть еще варианты рискованные: не вообще сбежать, а проскочить и перейти в место, откуда удобнее вести оборону. Президент отказывается", - вспоминает Арестович.

В том же интервью Арестович признался, что ждал своей смерти и падения Офиса президента в первые 12 часов вторжения.

Также он сообщил, что власти знали о вторжении РФ еще в конце октября.