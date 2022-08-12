Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не исключает своего баллотирования в президенты.

Правда, по его словам, для этого нужно одно важное условие: нынешний глава государства Владимир Зеленский по каким-то причинам откажется бороться за второй президентский срок.

Заявление Арестовича вызвало большой интерес и гадания на тот счет, с какой целью он его сделал: по своей ли инициативе или же Банковая начинает новую политическую игру. Но и в целом интересно, какие перспективы у возможного кандидата в президенты Арестовича.

В ситуации разбиралась "Страна".

Гордон вызвал на откровенность

Прогулка Гордона и Арестовича по центру Киева превратилась в полуторачасовое интервью советника главы ОП, вышедшее на Ютьюб-канале журналиста. Интервью пресса разобрала на цитаты, из которых громче других прозвучала следующая.

"Все говорят о моем безумном рейтинге. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. Пока президент – президент, да еще верховный главнокомандующий, эти разговоры для меня некорректно вести. Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно. А если нет, то надо будет думать уже", – заявил Арестович.

Гордон задал ему уточняющий вопрос:

– Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок…

– Я буду подаваться, да, – закончил за Гордона фразу советник главы ОП.

Заголовки типа "Арестович хочет в президенты" и горячее обсуждение в политтусовке он себе этим диалогом обеспечил.

Арестович со своей пестрой и противоречивой биографией, где нашлось место и военной службе, и работе актером, и проведению психологических тренингов, нашел себя в украинской политике сначала в качестве блогера и комментатора, высказываясь порой на грани фола, потом спикера разных официальных структур. Но по-настоящему всенародная известность пришла к Арестовичу после начала широкомасштабного вторжения России, когда он вошел в число тех немногих, кто выступал от имени ОП.

Впрочем, от склонности эпатировать публику - будь-то журналисты, телезрители или читатели его соцсетей - он не отказался.

Арестович вольно трактовал события войны, грешил шапкозакидательскими прогнозами ("все закончится через 2-3 недели") и попадал в политические скандалы - начиная от его достаточно резких высказываний относительно украинского военного командования и заканчивая "наездами" на ЛГБТ и критикой службы женщин в армии.

Но так или иначе, он стал всенародно известен и приобрел определенное число сторонников в обществе.

Еще весной один известный социолог в частной беседе с журналистом "Страны" говорил, что Арестович высоко котируется в обществе и может рассчитывать на высокий политический рейтинг.

В ОП это наверняка тоже знали, так как не переставали проводить скрытые замеры даже в первые особенно тяжелые месяцы полноценной войны.

Со временем открытые данные это тоже подтвердили. В конце июля были опубликованы результаты социсследования, проводившегося в начале мая Киевским международным институтом социологии по заказу американской компании National Democratic Institute. Согласно этому опросу Арестович нравится 65% респондентам и 18% не нравится. Лучше баланс отношения только у президента Зеленского: 88% против 7%. В первой тройке также мэр Киева Виталий Кличко, у которого 63% против 23%.

При этом у многих известных политиков, например, экс-президента и главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, цифры совсем нерадостные. Лидер "Евросолидарности" нравится только 19% участников опроса, а 71% - нет.

То есть, повторимся, определенный политический потенциал у Арестовича, судя по социологии, есть.

К слову, многие заявления Арестовича уже давно носят характер предвыборной программы.

Он нередко высказывается по поводу стратегии дальнейшего развития Украины. В его видении это должна быть страна, которая играет ключевую роль в восточной Европе (по сути, заняв место России в качестве регионального лидера) и даже задает мировые тренды. При этом, он противник этнического украинского национализма и насаждения украинского языка, считая, что русский язык это не пассив, а актив Украины.

А уже после заявления о намерении баллотироваться в президенты Арестович выдал краткую выжимку своей программы: "отрицание, гнев, принятие, высокая пенсия, сильнейшая армия и спецслужбы, максимальная свобода и защита бизнеса от посягательств, самая свободная экономика с лучшими условиями для предпринимательства в мире, увеличение прав граждан, развитие культуры и науки, медицины, ВВП в 1,5 трлн в течение десяти лет, самая свободная страна мира, свободное обращение оружия, хаб для талантов, большие проекты, воля как национальная идея и практика".

Борьба за второе место

Однако интересно, почему Арестович решил публично признаться в своих президентских амбициях. И второй вопрос: это была его личная инициатива или, быть может, задание Банковой?

Политолог Вадим Карасев полагает, что заявление было сделано по указанию свыше.

"Во время интервью Арестович то и дело обращается к своему непосредственному начальнику Ермаку (глава ОП Андрей Ермак - Ред.) А конкретно в заявлении о желании баллотироваться делает не менее красноречивую оговорку: если сам Зеленский на президентские выборы не пойдет. Это указывает на то, что мы имеем дело не с импровизациями", - комментирует эксперт "Стране".

По его мнению, команда Зеленского таким образом показывает свой кадровый потенциал и желание охватить как можно больший электорат на будущих президентских и парламентских выборах.

"Арестович может быть одним из резервных сценариев на обе кампании с упором на парламентскую - стать лицом партии-сателлита президентской политсилы "Слуга народа". Ну или как она будет называться во время выборов. Бывший пророссийский фланг остается почти бесхозным. Преимущественно русскоязычный Арестович, который раньше выступал с идеями переименования Украины в Украину-Русь и вообще борьбы за киево-русское наследие, может рассчитывать на неплохой результат. Даже хейт со стороны каких-то правых сил, прозападных активистов ему на руку. Он как бы отзеркаливает их, чем тоже находит себе сторонников. Своими провокациями, возбуждающими оппонентов президента, Арестович вызывает огонь на себя, чтобы отвести его от Банковой и самому закалиться для нового электорально-политического запроса", - настаивает Карасев в разговоре со "Страной".

"Это еще одно свидетельство, что политтехнологии начинают оживать. В любом случае, Запад не позволит Украине жить без выборов", - добавляет он.

В свою очередь политолог Руслан Бортник считает резонансное заявление Арестовича самодеятельностью, которая вызовет неоднозначную реакцию на Банковой.

"В окружении президента идет борьба за должность своеобразного преемника - не в том смысле, что с Зеленским что-то будут делать, но в том, чтобы делать свою политику в рамках политики самого Зеленского, отталкиваясь от его рейтинга. После изгнания Разумкова из президентских рядов такого человека все еще нет. И вот Арестович пытается застолбить себе эту позицию. Дескать, смотрите: я готов быть вторым в этой команде. Не просто бегать, комментировать пусть даже с трибуны ОП, а я созрел к политической карьере. Арестович попытался донести этот месседж до президента привычным излюбленным способом: вызвав хайп", - говорит Бортник.

По его словам, политически Арестович претендует на часть русскоязычного электората городов.

"Это нечто среднее между бывшими "бело-голубыми" избирателями Партии Регионов и электоральным центром, эдакая "бирюзовая" ниша. Но его заявление я бы не рассматривал как попытку укрепиться в ней и укрупнить. Я вообще не вижу признаков того, что ОП начал запускать своих людей на разные электоральные поля в расчете на будущие выборы", - говорит эксперт.

Более того, сегодня в ОП, по мнению Бортника, не заинтересованы в размытии образа "вождя Зеленского".

"Только он лидер, без малейшего шанса, даже намека на замену. А Арестович дал почву для разговоров. Сомневаюсь, что это понравится Ермаку. Кроме того, демонстрация амбиций не понравится и руководству парламента и верхушке СН, у которых, наверное, свое мнение, кто должен быть "не первым, но и не вторым" во власти", - говорит эксперт.

"Алексей правильно оценивает реальность, что его рейтинг - это рейтинг президента. В том, что Арестович может быть перспективным политиком, я не сомневаюсь. Он амбициозный человек, и это хорошо", - прокомментировал народный депутат Александр Качура (СН) "Стране".

Вместе с тем, собеседник, вхожий на Банковую, утверждает, что заявление Арестовича не было согласовано с руководством. Но в принципе ему не отказывают в политической перспективе, только надо ее оценивать трезво.

"Есть ли у него какой-никакой рейтинг - да. Может ли он выиграть президентские выборы? Сильно сомневаюсь. Он точно не конкурент Зеленскому, да и без участия того вряд ли стоит рассчитывать на успех. Фотографироваться на улицах с поклонницами - это, конечно, хорошо. Но вы бы слышали, что о нем говорят настоящие военные… Впрочем, политкарьера вполне может удасться, но только на уровне парламента. Он может быть одним из лидеров некоей партии и завести ее общими усилиями с кем-то в Раду", - говорит источник.

Но руководство ОП такими расчетами не занимается сейчас, так как это абсолютно не приоритетная задача во время войны: "Не до того сейчас, мягко говоря, хотя политические процессы мониторятся, как и делается социология".

Тем не менее, Арестович заставил думать, что внутренние кастинги в том или ином виде все же на Банковой проходят. Политика из-за войны в полузамороженном состоянии, но ясно, что разморозка точно будет и придется перезагружать команды.

Нельзя исключать вариант, что на выборы команде Зеленского придется идти без него, например, если Зеленский возьмет на себя подписание непопулярного мира с Россией. В таком случае на его политкарьере придется поставить крест, но его окружению будут нужны новые "опорные" фигуры. Заявку на то, чтобы стать одной из них, вероятно, и сделал Арестович.