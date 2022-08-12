Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил Министерство обороны позволить выезжать за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. В частности, речь идет о студентах.

Об этом сообщила в своем Телеграм народная депутат Юлия Гришина.

Дальнейшие решения, по ее словам, будет принимать Кабмин и, в частности, глава Минобороны Алексей Резников.

Ранее УПЦ попросила Госпогранслужбу разрешить выезд пятерых епископов для создания приходов за границей.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.