Выезд детей за границу на оздоровление и отдых во время военного положения возможен исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы без нотариального удостоверения документов.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Телеграм.



Пограничный контроль осуществляется с предъявлением таких документов:

согласие Нацсоцслужбы на выезд группы детей;

списков группы детей и лиц, сопровождающих за границу;

паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка;

согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд;

заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенного службой по делам детей.

Ранее пограничники объяснили, как может въехать в Украину ребенок с зарубежным свидетельством о рождении.

Также "Страна" писала, как постоянно проживающим за границей мужчинам выезжать из Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.