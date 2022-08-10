На ближайшем заседании Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк на своей странице в Telegram, соответствующие указы Зеленского будут внесены в ближайшие дни.

Железняк напоминает, что это будет уже четвертое продление за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток, до 23 августа.

Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным.

Отмечается, что указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения.

Как писала "Страна", в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля в стране ввели военное положение. Мы писали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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