В Украине нарушителей комендантского часа ставят на учёт военкоматы и они, в случае необходимости, будут в первую очередь призываться в Вооружённые силы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

"Значительная часть украинцев по своей инициативе добровольно пошли на фронт, хотя могли бы избежать этого, поскольку были не в первой очереди мобилизации. И несправедливо, что другие позволяют себе вечеринки и проводить время на пляжах", - заявил Енин.

Ранее мы писали, что в Верховную Раду внесли законопроект о штрафах для нарушителей комендантского часа.

Также "Страна" сообщала, что устроившие во время комендантского часа драку в Одессе получили повестки в армию.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".