Ребенок, если он гражданин Украины, может въехать по свидетельству о рождении, которое выдано за границей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники напомнили, что статьей 1 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусмотрено, что гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд в Украину.

А также, что совершение нотариальных действий за границей возлагается на консульские учреждения Украины, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством – на дипломатические представительства Украины.

Согласно статьи 2 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, которые должны быть представлены на ее территории.

Под легализацией понимается только формальная процедура, применяемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ и, в соответствующем случае, подлинности отпечатка печати или штампа, которыми скреплен документ.

Ранее мы писали о том, что за пять месяцев в Польше на свет появились около 3 тысяч детей от украинок, бежавших от войны.

А также, что в Госпогранслужбе объяснили, что несовершеннолетние украинцы без паспорта могут выезжать по свидетельству о рождении.