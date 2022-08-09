Пограничники не выпускают украинских студентов на учебу, как положено по закону

Украинские студенты массово оставляют комментарии под публикациями Госпогранслужбы в соцсетях.

Они жалуются на существование негласного запрета на выезд, из-за которого они не могут покинуть страну для учебы. Хотя по закону о мобилизации они имеют на это право, на деле все оказывается не так просто.

Студенты не могут выехать из Украины на учебу

Студенты не могут выехать из Украины на учебу

Студенты не могут выехать из Украины на учебу

Студенты не могут выехать из Украины на учебу

Мы уже подробно рассказывали об этой проблеме, а также о том, как украинские мужчины выезжают в Европу под видом студентов иностранных вузов. Ценник на такой "билет в Европу" — 2400 долларов, но как раз сейчас "акция" и можно "поступить" в польский вуз за 1800 долларов с предоплатой 40%.

Также ранее украинские моряки просили Владимира Зеленского разрешить им выезжать за границу для работы по контрактам.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ. 

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