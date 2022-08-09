Украинские студенты массово оставляют комментарии под публикациями Госпогранслужбы в соцсетях.

Они жалуются на существование негласного запрета на выезд, из-за которого они не могут покинуть страну для учебы. Хотя по закону о мобилизации они имеют на это право, на деле все оказывается не так просто.

Мы уже подробно рассказывали об этой проблеме, а также о том, как украинские мужчины выезжают в Европу под видом студентов иностранных вузов. Ценник на такой "билет в Европу" — 2400 долларов, но как раз сейчас "акция" и можно "поступить" в польский вуз за 1800 долларов с предоплатой 40%.

Также ранее украинские моряки просили Владимира Зеленского разрешить им выезжать за границу для работы по контрактам.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.