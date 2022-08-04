В Министерстве образования и науки подсчитали, сколько школьников из Украины сейчас находятся за границей.

По данным МОН, за пределами Украины сейчас 641 тысяча украинских школьников. При этом часть детей, которые выехали с родителями после начала полномасштабного российского вторжения, уже вернулись.

"Но есть определенная тенденция, ведь в начале мая была 671 тысяча детей за границей, на сегодняшний день – 641 тысяча, то есть 30 тысяч детей уже вернулись", - сообщил в эфире общенационального телемарафона министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, что ранее мы писали о том, как организуют процесс образования в школах Украины к 1 сентября.

А также, что в Украине треть школ готовы к обучению оффлайн, но родители сами выберут форму обучения для детей. Об этом заявили в Минобразования. Сами школы могут принимать меры для уменьшения числа учеников в школах. Это может быть посменное обучение или частичное обучение онлайн.

При этом в Киеве 70% столичных родителей хотят, чтобы их дети учились в очном формате. А 20% киевских школьников по состоянию на 1 сентября, согласно результатам опроса КГГА, будут находиться за границей.