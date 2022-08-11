УПЦ попросила Госпогранслужбу разрешить выезд епископов для создания приходов за границей.

Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на письмо главы УПЦ митрополита Онуфрия к главе госслужбы с просьбой разрешить выезд из Украины пяти иерархам конфессии для организации приходов для украинских беженцев.

В частности, митрополит просит разрешить выезд управляющему делами УПЦ митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию. Также в списке упомянуты митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архиепископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Ирпенский Лавр и епископ Бородянский Марк.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госпогранслужбе сообщили об особенностях выезда мужчин, принятых на временный консульский учет за границей.

Кроме того, в Госпогранслужбе заявили, что выезд детей за границу на оздоровление и отдых во время военного положения возможен исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы без нотариального удостоверения документов.