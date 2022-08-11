УПЦ попросила Госпогранслужбу разрешить выезд пяти епископов для создания приходов за границей
УПЦ попросила Госпогранслужбу разрешить выезд епископов для создания приходов за границей.
Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на письмо главы УПЦ митрополита Онуфрия к главе госслужбы с просьбой разрешить выезд из Украины пяти иерархам конфессии для организации приходов для украинских беженцев.
В частности, митрополит просит разрешить выезд управляющему делами УПЦ митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию. Также в списке упомянуты митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архиепископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Ирпенский Лавр и епископ Бородянский Марк.
Ранее "Страна" сообщала, что в Госпогранслужбе сообщили об особенностях выезда мужчин, принятых на временный консульский учет за границей.
Кроме того, в Госпогранслужбе заявили, что выезд детей за границу на оздоровление и отдых во время военного положения возможен исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы без нотариального удостоверения документов.