В Польше рекомендуют своим гражданам использовать выражение "в Украине", хотя в польском языке традиционно правильным считалось "на Украине".

Такой призыв опубликовал на своем сайте Совет польского языка.

"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в" Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", - заявили в Совете польского языка.

А украинцев призывают уважать поляков, которые будут по-старому говорить "на Украине".

Также предлог "в" поляки предлагают использовать и по отношению к Беларуси, Литве, Латвии, Словакии и Венгрии.

Ранее Польша сделала бесплатной медицинскую помощь для украинцев. Мы публиковали инструкцию, как ее получить.

А в Украине приняли законопроект о льготах для граждан Польши в Украине, дающие им особые права.