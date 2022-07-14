Языковой омбудсмен Тарас Кремень обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении языкового закона из-за использования президентом английского языка.

Об этом свидетельствуют результаты отчета применения государственного языка должностными лицами, который опубликован на сайте языкового омбудсмена.

Согласно отчету, президент нарушил языковой закон во время встречи с иностранными гостями - британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня и актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня. Он говорил по-английски, когда был при исполнении государственных обязанностей.

Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия. Речь идет об административных взысканиях предупреждении и штрафе от 3 400 до 8 500 грн.

Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8 500 до 11 900 грн. Кроме того, штраф могут получить Ким и Арестович.

Скриншот: mova-ombudsman.gov.ua

Напомним, с 16 июля все украинские сайты должны перейти на украинский язык.

Также мы писали, что из эфира украинских радиостанций полностью исчезли песни на русском языке.