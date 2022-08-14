Польша готовит концепцию, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик в интервью "Польскому радио".

Вавжик заявил, что Польша выступает за продление санкций ЕС против России, особенно по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ. В то же время, он признал, что не все страны Евросоюза на это согласны. "Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды", – сказал Вавжик.

Из-за того, что в Европе нет единства в вопросе выдачи виз россиянам, Польша работает над новым решением и несколько недель ведет переговоры по этой теме с Литвой, Латвией и Эстонией, Чехией и Словакией, которые поддерживают решение закрыть границы для россиян.

"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", - объявил он.

Вавжик также напомнил, что Польша не выдает туристические визы гражданам РФ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что запрет выдачи виз для россиян может стать первым шагом к российскому бунту. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему всех россиян нужно лишить виз в Европу. По словам министра, россиян нужно лишить виз, потому что война в Украине – это "не война Путина, а война всей России".

Тем временем в России начался ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Жители соседней страны опасаются будущих визовых ограничений для граждан РФ.

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