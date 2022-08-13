В России начался ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Жители соседней страны опасаются будущих визовых ограничений для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

За последние две недели число заявителей на шенгенскую визу выросло на 40 процентов. Россияне боятся, что процедура оформления виз для поездок в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США. Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей о решении закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, свидетельствуют специалисты, опрошенные "Коммерсантом". Каждый второй клиент пытается оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.

При этом операторы рынка предупреждают, что все эти усилия могут оказаться напрасными: если россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с уже существующими.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указывает, что сейчас поток россиян в Европу восстановился на 5–10% от докризисного уровня. В основном их интересует посещение популярных курортных направлений: Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и страны Прибалтики.

Представитель туроператора "Интурист" Дарья Домостроева заявляет, что сложности с оформлениями виз и логистикой сейчас сдерживают поток туристов в Европу.

"Многие семьи с детьми, которые раньше отдыхали только на европейских курортах, переориентировались на Турцию или ОАЭ: люди не хотят начинать сложный процесс оформления документов и лететь со стыковками",- говорит она.

Начальник отдела визовой поддержки компании "Аэроклуб Тур" Алина Проценко говорит, что ситуация напоминает прошлое до появления визовых центров, когда люди стояли по ночам в очередях перед посольствами и перепродавали очередь. Процесс оформления документов осложнился, сроки рассмотрения выросли, но основная проблема - найти слоты на запись, которые нужно отслеживать не только в рабочее время, указывает она. По словам Проценко, чаще всего сейчас обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему всех россиян нужно лишить виз в Европу. По словам министра, россиян нужно лишить виз, потому что война в Украине – это "не война Путина, а война всей России".

Ранее мы писали, что на границе с Эстонией выстроилась очередь из россиян, желающих успеть выехать по шенгенским визам.

Также "Страна" сообщала, что Чехия предложит Евросоюзу обсудить запрет шенгенских виз для россиян в конце августа.