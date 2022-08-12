В сети появилось видео большой очереди из автомобилей на границе РФ с Эстонией после введения запрета на въезд для россиян с эстонскими визами с 18 августа.

Пока новые правила касаются только виз, выданных Эстонией и в ограничениях есть исключения по ряду категорий граждан, но власти Эстонии на следующей неделе обсудят, как запретить въезд всем гражданам РФ с шенгенскими визами.

Отметим, что Эстония наряду с Латвией и Финляндией являются странами, через которые россияне взъезжают в ЕС по сухопутной границе в условиях отсутствия воздушного сообщения.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "с трудом представляет себе" закрытие границ Европы для россиян. По его мнению, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство РФ, а не простые граждане.

Однако давление в этом направлении есть, и Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян в конце августа.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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