Полгода войны России против Украины показали, что россиян не волнуют массовые убийства, разрушенные города и ядерный шантаж. Однако потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", - написал он.

Ранее мы писали, что в России начался ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Жители соседней страны опасаются будущих визовых ограничений для граждан Российской Федерации.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему всех россиян нужно лишить виз в Европу. По словам министра, россиян нужно лишить виз, потому что война в Украине – это "не война Путина, а война всей России".

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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