По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, российской оппозиции не надо давать шенгенские визы, чтоб побудить ее свергать Путина внутри страны. В эфире Deutsche Welle он не согласился с тем, что полным запретом на шенген для россиян его правительство играет на руку Путину.

"Мы должны ответить себе на другой вопрос - с какой Россией мы хотим иметь дело в будущем? Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5-10 процентов людей, выступающих против войны, то речь бы уже шла о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри", - сказал Ландсбергис

Отметим, что сама российская оппозиция так не считает. Там уверены, что если оппозиционеры вернуться в Россию их тут же бросят в тюрьму. А любые протестные выступления будут подавлены.

"Если россияне не смогут выезжать в Европу, тогда они свергнут Путина?". Нет, это какая-то предельная глупость. Тяжелые многолетние санкции не привели к тому, что в Северной Корее, на Кубе или в Иране произошла революция. Тоталитарные диктатуры обычно не свергаются революционным путем — потому что они опираются на ничем не ограниченное насилие. Идея "давайте сделаем их нищими, все у них отберем, тогда они взбунтуются против своего тирана" в корне неверна и никогда, ни в одной стране не работала: нищие не бунтуют; напротив - нищие всегда являются опорой тоталитарного режима», - написал у себя в ФБ ближайший соратник Навального Леонид Волков.

По его мнению, идея запретить россиянам въезд в ЕС является профанацией реальной борьбы с Путиным.

"Сейчас ситуация выглядит так, что не имея реальной возможности двигаться дальше по пути экономического давления на режим Путина (газовое эмбарго...), но испытывая давление со стороны своих избирателей, некоторые европейские политики пытаются придумать ходы, которые будут восприняты как эффективные и популярные. Таковыми, при этом, не являясь", - написал Волков.

Напомним, Украина призвала страны G7 запретить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ. Так, например, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. "Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - сообщил он.

Премьер Эстонии тоже призвала Европу остановить выдачу виз россиянам. А Латвия первой в мире признала Россию государством-спонсором терроризма, въезжающие в Латвию россияне должны подписать документ об осуждении войны в Украине.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, к чему приведет запрет на въезд россиян в страны Запада, который в Евросоюзе могут включить в седьмой пакет санкций против РФ.