Стало известно, по какой причине в Киеве сняли мемориальную доску в честь писателя Михаила Булгакова со здания бывшей Первой киевской гимназии, которая теперь является одним из корпусов КНУ имени Шевченко.

Причину исчезновения установленной в 2017 году доски назвала в Facebook участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко.

По ее словам, памятная доска писателю является "маркером российской оккупации". А самого классика она называет украинофобом.

"29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски", – написала она.

Вторым маркером Швыдченко считает доску в честь преподавателей и студентов КНУ, погибших в 1941-1945 годы. Пока она висит на главном (красном) корпусе университета. Она ожидает, когда демонтируют и ее.

"Ждем демонтажа второй доски, посвященной мифу о "советской родине", а по сути – разрушителям украинской государственности в 1921 году", - написала женщина.

Ранее "Страна" сообщала о демонтаже памятной таблички в честь Булгакова.

Мы также писали, что в Киеве обсуждают и инициативу сноса памятнику писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.